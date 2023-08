藝人薔薔(林嘉凌)擁有美艷臉蛋和火辣身材,2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道,之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一,她斜槓當起Youtuber,大膽作風圈粉無數,憑藉犀利發言與自然不做作的個性,成為各大綜藝節目的熱門嘉賓,近日她上傳去巴黎旅遊的影片,拍攝時卻被外國遊客多次挑釁,最後警車還來了。

薔薔在巴黎鐵塔前拍攝時,大多遊客都在馬路中間的白線拍照,她拍照時身後的陌生女遊客開始故意推擠,並貼在薔薔身後,薔薔只好繞過她們到後方拍攝,沒想到那名女遊客直接闖入鏡頭擋在薔薔和攝影師之間,並蹲下直視鏡頭,又故意在薔薔身後探頭探腦,挑釁意味相當濃厚,女遊客見薔薔停下緊盯還問「What’s wrong with you?(妳有什麼毛病)」,甚至罵薔薔Bxxch,令薔薔直接大罵「what's wrong with you old bxxch」,接著那名女遊客遲遲站在薔薔身後不肯走,似乎打定主意要破壞薔薔的拍攝,薔薔也直接罵「醜八怪」,直到警車剛好經過那名女子才迅速跑走。

(來源/影片取自林嘉凌 薔薔Maze YouTube,如遭刪除請見諒。)

薔薔在巴黎遭挑釁。(圖/薔薔YouTube)

薔薔也講解巴黎鐵塔的白線很多人都會在拍照,沒有犯法,經過那組女遊客的時候也是等對方拍照停頓時才繞過對方,這樣的經歷也讓網友表示:「妳太漂亮,她們看不順眼,在歐洲這種情況很普遍,通常都是醜+肥的女人會這樣子沒禮貌」、「在國外要學會一件事:該吵的時候還是要吵,不然只會被人家當病貓。」、「要是我我一定會跟她們打架吵架」、「那兩個女的就是故意的」、「傻眼!在國外都能遇到肥婆奶奶」、「真的要好好學英文,這片有教育意義,至少人家駡,還聽得懂,才能回幹對方」。