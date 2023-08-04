藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，她斜槓當起Youtuber，大膽作風圈粉無數，憑藉犀利發言與自然不做作的個性，成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，近日她上傳去巴黎旅遊的影片，拍攝時卻被外國遊客多次挑釁，最後警車還來了。

薔薔在巴黎鐵塔前拍攝時，大多遊客都在馬路中間的白線拍照，她拍照時身後的陌生女遊客開始故意推擠，並貼在薔薔身後，薔薔只好繞過她們到後方拍攝，沒想到那名女遊客直接闖入鏡頭擋在薔薔和攝影師之間，並蹲下直視鏡頭，又故意在薔薔身後探頭探腦，挑釁意味相當濃厚，女遊客見薔薔停下緊盯還問「What’s wrong with you？（妳有什麼毛病）」，甚至罵薔薔Bxxch，令薔薔直接大罵「what's wrong with you old bxxch」，接著那名女遊客遲遲站在薔薔身後不肯走，似乎打定主意要破壞薔薔的拍攝，薔薔也直接罵「醜八怪」，直到警車剛好經過那名女子才迅速跑走。

（來源／影片取自林嘉凌 薔薔Maze YouTube，如遭刪除請見諒。）

薔薔在巴黎遭挑釁。（圖／薔薔YouTube）

薔薔也講解巴黎鐵塔的白線很多人都會在拍照，沒有犯法，經過那組女遊客的時候也是等對方拍照停頓時才繞過對方，這樣的經歷也讓網友表示：「妳太漂亮，她們看不順眼，在歐洲這種情況很普遍，通常都是醜+肥的女人會這樣子沒禮貌」、「在國外要學會一件事：該吵的時候還是要吵，不然只會被人家當病貓。」、「要是我我一定會跟她們打架吵架」、「那兩個女的就是故意的」、「傻眼！在國外都能遇到肥婆奶奶」、「真的要好好學英文，這片有教育意義，至少人家駡，還聽得懂，才能回幹對方」。