鳳小岳近來推出新歌〈從今以後你自由了〉MV，這首歌的創作靈感是鳳小岳紀念逝去的親人，用溫暖的口吻唱出以不同視角看世界的美好，新歌以死亡做為出發，勉勵人們帶著過去從逝者獲得的美好回憶與能量，堅強並勇敢地面對未來。

鳳小岳去年疫情後探視家鄉英國威爾斯的摯親，他談到自己從小在台灣長大，直到大學時回到英國讀書，雖回到故鄉卻有「異鄉人」的格格不入感，摯親耐心且溫暖地陪伴與教導他，「親近的人願意敞開心胸讓旁人感到安心，是一件非常溫暖的事」，也讓他漸漸找回「家」的感覺；他談到這位摯親在世時是位神職人員，身體背負很多病痛，卻從沒怨天尤人，反而笑口常開、幽默看待生命的挑戰，心中有非常強大的力量。

他日前拍攝MV，當天自凌晨4點半開工，上山下海拍攝15小時也絲毫不嫌苦，僅懊惱透露：「有一顆鏡頭在凌晨要拍日出出來，結尾特寫要閉眼再張開，一度有點張不開，昏昏欲睡的狀態。」不怕蚊蟲叮咬或烈日高溫洗禮，就怕犯睏錯過美景的拍攝，相當敬業。