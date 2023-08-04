產業署去（2022）年啟動徵件後收到970件投稿，後於今（2023）年3月8日公告第一階段百案入選團隊，第二階段為概念與服務驗證，7月起經各領域專家書面審查、分組審查會議及總審查會議，評選出第二階段入選團隊共50案，每案可獲得獎金30萬元。

針對這50案的性質，產業署指出，社會福祉領域入選計25案，主要為高齡照護、弱勢陪伴與偏鄉教育需求等；產業經濟領域計10案，含生產永續、女性平權及智慧農業等；公共治理領域計7案，以提升公共環境弱勢友善為主；永續環境領域計8案，主要為環境保育及減碳節能等。

產業署說明，從第二階段入選案件中，有24案來自新創公司，還有4案為清華大學、成功大學及台北醫學大學等學生團隊所提出，也有2件個人單獨提案，透過新創團隊及大專院校等共創及擴散創新公益解決方案。

產業署表示，後續將進入第三階段營運驗證，及規劃與群眾募資平台業者，貝殼放大股份有限公司（WaBay挖貝）、昂圖股份有限公司（FlyingV）及嘖室股份有限公司（嘖嘖）合作，以平方募資方式，協助團隊創造社會影響力，並協助入選團隊提案內容能獲得民眾支持。