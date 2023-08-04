單身兩年的壞特？te渴望愛情藏不住，以「歐巴」為諧音寫出的新歌〈Oh Bob〉中把自己很久沒交男友的心聲一股腦寫入，相信真愛就要降臨的壞特？te更在歌詞列出四大條件，對愛情忠誠、誠實以對、會逗自己笑及「非癮君子」，讓整首歌宛如自白剖析般向歌迷訴說內心事，更藉此唱出自身的「追愛宣言」。

對於談戀愛這件事自認「準備好了」的壞特？te笑說：「連媽媽都跟我說要我多出去社交認識男生，所以寫了這首歌跟老天爺說，快給我一個真命天子吧！」有趣的是，這首取「歐巴」諧音而寫出的〈Oh Bob〉當初催生靈感其實真的來自於「韓國帥歐巴」，原來當初製作人陳君豪把歌曲主題訂為「感情及理想對像」， 希望壞特能寫一首chillvibe 跟愉悅感的歌曲，因此還靈機一動在錄音室找了2023韓國百大男星的影片給她看，沒想到原本就喜歡單眼皮男生的壞特？te看完靈感噴發，當下一邊彈著吉他就寫出了這首歌，

為了讓歌曲更有「歐巴」風情，壞特？te在製作歌曲過程中還非了趟韓國找更多靈感，原本想藉著「實際考察」名義去看帥哥的她竟然「鎩羽而歸」，她笑說：「因為我很喜歡觀察人，所以特別在車站、機場上待了好一段時間，觀察來來回回走動的人，結果沒想到路上看到的都是阿珠媽。」