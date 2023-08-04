理想混蛋將於8月19、20日在台北流行音樂中心舉辦「奇異點」演唱會。首次大型售票演唱會備戰在即，搶先驚喜推出主題曲〈相遇在每個時空〉，由鼓手可沛作曲、再與主唱雞丁共同作詞。

理想混蛋正緊鑼密鼓彩排，演唱會倒數2週，好奇各自的身心靈狀況？主唱雞丁透露，近來抱病號，「前陣子聲帶發炎，聲音狀況一直還沒恢復到很穩定，感覺可能也是受心理壓力的影響，正在努力克服中。一邊吃中藥調理、一邊靠運動跟打傳說對決來舒壓。」

建廷自封是佛系擔當：「我蠻保持平常心的，每天都一樣、該練習或該休息都依照平時的步調。」可沛則坦言：「算是有一點壓力，靠著做一些無聊的影片發IG、以及看韓劇來舒緩心情、努力保持健康的心態。」阿哲直呼：「壓力頗大，覺得有點爆炸忙碌，用每天更努力練琴來緩解壓力。」

而他們2場北流演出票房秒殺，樂迷們猜測嘉賓懸念，他們預告，2場皆邀來金曲獎得主助陣，會有意想不到的合作，就等屆時北流揭曉了。