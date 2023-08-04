華晨宇今年出道10週年，4月開始已在杭州、成都、武漢及長沙舉辦了11場演出，「火星演唱會」雖然是個唱，卻與一般「典型」的演唱會大不相同，華晨宇團隊在裝有高達28米的巨大裝置的場地舉行日夜兩部分的活動。

白天是將東方和西方元素融合的大型文化節，晚上則充分利用兩個舞台進行演唱會，總共為期8小時，吸引大批粉絲前往參與，同時動用北京奧運御用團隊設計燈光舞台，提到十年進化的「火星演唱會」。

華晨宇說：「火星演唱會是我為歌迷專屬搭建的『火星樂園』，是一個充滿愛與夢幻的地方，希望歌迷能在音樂，美食，遊戲中，感受到火星獨特的快樂。」粉絲很期待看到華晨宇更多現場演出，華晨宇的團隊也表示：「目前『火星演唱會』有計畫開啟香港站演出。」

華晨宇的第五張專輯《希忘Hope》自5月全球同步開放預購後，銷售量就火速攀升，目前新專輯雙版本全球已經超過14萬張，尤其在台灣甚至一度供不應求，出現斷貨情形，並持續霸佔五大唱片銷售冠軍寶座達五週之久。