由內政部政務次長花敬群持鏟、國家住都中心執行長黃景茂、立法委員楊瓊瓔、台中市政府住宅發展工程處長陳全成等人，一同蒞臨，祈求工程順利進行。

花敬群表示，「頭家安居」是中央在台中推動開工的第2座社會住宅，工程經費24.94億元，全數由中央投資，預計2026年1月完工，將為潭子地區提供490戶社宅、一座幼兒園及一座托嬰中心，以滿足當地的居住與照顧需求。

花敬群指出，國家住都中心正在全國各縣市努力建設社宅，過去3年多來已推動約4萬戶。他強調，國家住都規劃設計的社宅，都是優質的「好厝邊」，不僅建蔽率降低，空間讓出來成為鄰里公園，也在條件允許的範圍，規劃托嬰、幼兒園、日照等公共設施或社區集會空間，讓鄰里共同來使用，創造最優質的庶民生活環境。

花敬群說，中央在全國各縣市都在蓋社宅，連外島的澎湖、金門也不例外，絕大多數的地方都是敲鑼打鼓歡迎社宅，但「頭家安居」從申請都審到核發建照，花了1年3個月，是目前中央興辦社宅最久的紀錄，如果在其他縣市可能不到半年就可以，建議台中市政府與國家住都中心成立社宅推動平台，加速台中的社宅建設。

與會的立委楊瓊瓔致詞時強調，社會住宅是大家全體都要支持，感謝國家住都中心充分與地方居民溝通，讓停車場、公園綠地、托嬰中心、幼兒園都可以融入社宅之中，達成三贏；她並祝賀「頭家安居」動土順利圓滿。

黃景茂說，「頭家安居」基地，他來過多次，在地區說明會時，在地議員、里長和居民很關心停車位問題和新住戶進住會否影響交通。他說，「這些我們都注意到了」。黃景茂強調，「頭家安居」490戶社宅單元，規劃了466個汽車位，比法規要求的還多出221個，車位配比達到1：0.95。另外還設有800個機車位，配比更達到1：1.63。

「頭家安居」建築規模為地上12層、地下4層，將提供490戶社宅單元。低樓層另規劃了一處托嬰中心、一處幼兒園及店鋪，提供多元公共服務。另外，本案建蔽率僅35.65％，留設大量開放空間與綠地，與鄰里共享。