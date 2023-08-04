另「春社安居」自今年3月掛件至7月，經都審委員會審議通過，僅歷時5個月，針對中央社宅，市府均積極盡速協助辦理相關作業。

都發局指出，國家住都中心規劃的潭子「頭家安居」社宅案，因該基地現況，原為停車場及公園使用，規劃為社宅後，將影響附近居民休憩及停車需求，經提送台中市都市設計審議委員會審議，請住都中心及設計單位，應就未來新增490戶社宅所產生的交通衝擊、提供外部租用停車空間管理方式，及因建築立面量體及色彩應考量與周邊環境協調性等議題，請設計單位加強智慧停車管理、開放空間友善，並降低建築量體產生的衝擊，以維持台中市高優質社會住宅品質。

都發局說，「頭家安居」自去年3月中旬掛件，因法規檢討未齊全，故於4、5月召開2次幹事會，並對於當地居民影響的議題，於去年6、10及12月共召開3次委員會，歷時9個月審議通過，期間都發局已積極協助，加開都市設計審議委員會及協請都審委員，會後提供專業修正意見。

都發局強調，市府對各項建築審議，均一視同仁，積極協助辦理相關審議作業，並無個案拖延審議期程情事，仍請國家住都中心應積極督促委託設計單位完成報告書圖製作期程，以利後續市府協助住都中心推動社宅。