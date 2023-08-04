印度商工部3日宣布，進口筆電和其他個人電腦裝置現在需要申請許可。印度政府突然宣布的新措施令全球電腦大廠措手不及。鑑於返校季和排燈節購物季逐漸逼近，業者正努力儘速取得進口許可。目前仍不清楚核發許可須費時多久。

匿名的印度政府官員表示，印度限制電腦進口的原因還包括部分硬體的安全顧慮，最新措施亦可能促使企業開始在印度製造產品。

外界普遍認為印度政府藉由限制進口，促使更多消費電子大廠加入莫迪政府的「印度製造」計畫，該計畫祭出數百萬美元的投資獎勵，鼓勵消費電子和其他高科技產品的製造商到印度設廠。印度製造計畫最初鎖定智慧型手機，之後再拓展至無人機、半導體和科技硬體等領域。

根據印度官方數據顯示，受新禁令影響的運算裝置，去年的進口值將近100億美元，約占印度去年整體進口值的1.4％。

現階段印度並沒有知名的電腦製造商，惠普和戴爾等國際大廠目前在印度生產的數量有限。蘋果透過代工廠在印度生產的iPhone雖逐漸增加，但並未在當地生產MacBook或iPad。

研究機構Counterpoint分析師巴薩克（Tarun Pathak）表示，印度推動智慧型手機和電視本地生產成效顯著，幾乎已經達到百分之百本地製造，但IT硬體銷售仍有三分之二仰賴進口。

巴薩克指出，印度限制電腦進口可能造成短期供給中斷，特別是購物季即將來臨。Counterpoint估計，印度個人電腦市場年銷售額約達80億美元。

根據市場研究公司IDC數據，惠普為印度電腦銷售龍頭，其次為大陸聯想。印度近幾年一直努力降低對大陸的依賴，特別是在2020年中印爆發邊境流血衝突之後。