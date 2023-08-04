小彤熱愛投資房地產。（小彤提供）

小彤（右）和老公都很愛看房子，今年已經去了3趟日本。（小彤提供）

百萬暢銷作家小彤近年熱衷於投資理財，在日本已「盲買」兩間房的她，近期再砸上億日幣買新房，曾豪氣表示買房都是現金交易的她，預計投入2.5億日圓（約台幣5642萬元）在東京都的代官山、中目黑等地置產，未來還有將版圖拓展到泰國的規劃，小彤說：「我和我先生都很愛看房子，看房是我們的娛樂，從來不認為是工作。」

夫妻倆今年已經去了三趟日本，每趟都來去匆匆、行程非常紮實：「之前那兩間，我是用手指看房子（google map、視訊看房），現在疫情過了，我們就用腳去看，每次四天三夜，每天排三、四個物件，步行至少兩萬步。」六月去的時候強碰日本「海之日」連放三天假，仲介也放假，小彤就沿著目黑川一直走，看到喜歡的物件她就站在大樓門口等，趁有人入內時，泰然自若跟著走進去；被趕怎麼辦？她說：「我講中文或英文，他們也怕語言不通，就會閃開嘛，我就趁機在大廳看一看。」

看多了，經驗越來越豐富、敏銳度也越來越高。七月的那一趟，原本已相中一間位於西新宿的高樓層物件，但她覺得不太對勁，因為同棟樓其他物件都賣到一平方米180萬日幣（每坪約540萬日幣、115萬台幣）左右，仲介卻只開一平方米130萬日幣（每坪約390萬日幣、89萬台幣），後來她上一個專門查凶宅的網站。發現那一棟樓的8樓和20樓都是凶宅。

小彤說：「我沒有進到20樓的那一戶，我想買的在29樓，但當時出租中，仲介就帶我去28樓另外一戶看個感覺。」看了很多房子，她已練就一身剛走進建築物就能感覺是否有意的工夫，「坦白說，我不確定是不是心理作用。但是我知道那棟樓有兩個兇案，20樓那戶有人上吊自縊，小小的電梯我們四個人站在裡面擠成一團，當時天氣近40度，快熱暈了，但是我一直有很冷的感覺」。

於是她問先生：「萬一真的我們住進去，有天電梯門打開卻沒有人，你會不會害怕？」 先生說會，所以兩人在最後一刻放棄買這間房，小彤說：「我膽子很大，其實是很不怕凶宅的，以前西寧南路有一間凶宅我也去看過，只是1億日幣的房子，台幣也要2000多萬，我必須要謹慎，如果我做錯決定，之後可能會虧損好幾百萬。」

為什麼獨鍾在日本置產？小彤表示：「因為我老公很喜歡日本，他每天把大吟釀（清酒）當開水在喝，說喝一瓶賺一瓶；他又喜歡生魚片和牛吃到飽，和牛控、生魚片控、大吟釀控⋯⋯這三個控在日本可以一次滿足，所以我們才想可以先投資、老了以後去那裡有長期的房子可以住。」

她也大力讚賞日本人做事的細心，她目前在日本的兩間房都在收租，每次租客約到期換新房客，她就會花大約20萬日幣重新修繕；每一次清掃完畢，清潔工人會將冷氣機、馬桶封起來拍照傳給她驗收，小彤說：「那個照片，看了會感動。」

這兩間房，都是小彤之前「盲買」、沒到現場看過實體就下訂的中古屋，本月她將再度飛日本簽約，預計入手的物件，是明年4月才會交屋的預售案，目前有1.1億和1.5億日幣兩種單位可以選擇，她理性表示：「我希望在日本的房地產投資，總預算在2.5億日幣以內，一間1.5億有點超出我的預算。」那之前盲買的那兩間價值多少？她又大方：「那兩間加起來才2500萬，我沒有放在這次的預算裡面！」