近期市場資金瘋搶AI概念，電子系統廠從穩定的配息好股變成熱門飆股；大象跳舞也出現了後遺症—殖利率降低，未來配息跟不上的個股，恐將被高股息ETF釋出。

根據《財訊》報導，近幾年投資高股息ETF（指數股票型基金）成為台股投資顯學，相關ETF基金規模逐年成長逾5500億元。不過，上半年原本許多高股息概念股，在AI熱潮的加持下變成大飆股，股價上升但配息卻未跟著成長，造成殖利率下滑；未來這些不符合高股息ETF選股條件的個股，恐將遭到調整剔除。是否會引發相關股價波動，投資人應該提高警覺。

7月18日晚上，規模逼近300億元的富邦特選高股息30（00900）公告替換成分股，一口氣新增以及刪除各27檔成分股，調整幅度高達9成。市場一度以為是因為近期AI概念股漲多，導致殖利率壓低而換股。其實這是富邦特選高股息的常態，習慣剔除已經除權息的成分股。

然而，《財訊》報導指出，真正可能引發高股息ETF賣壓的，其實是基金規模最大的元大高股息（0056），以及國泰永續高股息（00878）成分股調整上。這兩檔基金雖都才剛調整完畢，但近來AI概念股又飆漲一波，兩檔基金下次調整成分股的時間，十分值得關注。

以元大高股息為例，目前基金規模達2330億元，持有權重前10名的個股，有不少都搭上AI題材；過去本益比較為低，股價不太會波動的電子5哥都變成飆股，造成殖利率從過往的4字頭以上，下跌到2字頭甚至1字頭，根本稱不上是高殖利率概念股。

若以7月26日收盤價來看，元大高股息的前10大權重股中，已經有5檔殖利率低於2.5%。其中，權重最高的廣達，殖利率僅剩2.32%；排名第2的緯創，殖利率1.66%；權重第3的英業達殖利率，也只有2.14%。

《財訊》分析，元大高股息成分股的篩選標準，是從台灣50指數及台灣中型100指數總共150檔成分股中，挑選未來1年預測現金股利殖利率最高的50檔股票，作為成分股。換句話說，只要符合流動性標準，它只取前50名成為成分股，但目前廣達殖利率排行僅110名，緯創更跌到126名。

而元大高股息1年會定期調整兩次成分股，分別於6月以及12月，每次替換5檔成分股，今年6月已經因為殖利率過低，先剔除漲多的AI概念股奇鋐，而其他殖利率偏低的成分股，有很大可能性在年底的成分股調整中被替換。元大高股息會提前公告替換成分股，並於換股日前個股出清；如果屆時被迫釋出，將成為日後籌碼面的一大變數。