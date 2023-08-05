AI題材狂炒，帶動指標股緯創今年股價飆漲逾4倍，大股東宏碁決定釋股實現利益，3日公告已處分緯創持股2707張，每股均價103.05元，後續還要處分3.3萬張以內。換言之，下一波賣股是這次10倍以上。緯創4日股價持續下殺6%，除了大股東拋售股票，短線獲利了結賣壓出籠外，緯創融資暴增到15萬張，籌碼凌亂也成為致命傷。

緯創股價從5月開始一路飆漲，7月25日衝到161.5元新高。大股東宏碁表示，為優化金融資產項下有價證券長期投資組合，已陸續逢高賣出緯創股票，7月5日至8月3日之間，已處分2707張緯創持股，每股均價為103.05元，入袋金額總計2.79億元。

宏碁也預告後續還有不超過3.3萬張的範圍內，按市場價格陸續出脫緯創股票。如以周五（4日）收盤價114元計算，宏碁賣3.3萬張有望進帳37.6億。

據緯創官網資料顯示，截至7月11日，宏碁持股緯創約5.48多萬張、持股比率1.89％，為其第四大股東。未來宏碁若賣掉3.3萬張，對緯創持股將一舉降至0.66％，跌出緯創前十大股東之列。

宏碁指出，本次處分為出售金融資產，將計入資產負債表之權益項下，並不影響公司獲利。換句話說，淨值將增加並不影響EPS。

緯創被大股東拋棄，引發PTT股板網友熱議，有人認為，緯創賣壓短時間壓不住，兇手除了大股東外，融資又高達15萬張，自營商手上還有33萬張，所以先觀察季線能否止跌。

還有其他網友表示，「被大股東高歌離席 有夠慘」、「後面3萬多張等著各位」、「明天又有跌停甜甜價可以收了」、「量好可怕,一堆都吊在上面了」、「洗籌碼嚇什麼」、「30元的質料，你要炒到100怪誰」、「緯創100廣達200的話，明年股息殖利率只有2~3%，應該會被0056/00878剔除吧，那個賣壓也有20萬張」、「爽，想看自營賠錢」。

AI股經過多日回檔修正後，今日盤面上多檔股票漲多跌少，技嘉、廣達跌深反彈，終場大漲5%、3%，金像電、神達也收小紅，而領頭羊緯創持續下探，收盤暴跌6.1%至114元，成交量更爆出34.4萬張新天量。