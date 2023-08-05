蔡政府預算問題近日備受各界熱議，民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲昨（4）日砲轟，前瞻計畫是錢亂花，引發綠營跳腳。對此，台北市政府前發言人、資深媒體人羅旺哲指出，作為藍營母雞的國民黨參選人侯友宜，至今卻沒給人站上第一線對抗綠營的感覺，這種狀況若是持續下去，變成柯文哲力抗中央、讓藍營小雞的努力白費甚至變做白工，恐怕又會引爆另一波黨內腥風血雨。

羅旺哲昨在臉書發文表示，柯文哲跟綠營在前瞻議題上隔空互轟，讓人開始有去年新竹市選戰綠、白領頭羊互打的感覺。然而，一開始賣力打這次前瞻爭議的，是藍營的小雞們，只是打到現在，作為母雞的侯友宜，卻沒給人站上第一線、扮演主將與敵人對陣的感覺，「這就問題所在」。

羅旺哲直言，一旦議題已經凝固、變成柯文哲對抗中央後，到時候侯友宜要再站出來，恐怕已為時已晚，他指出，去年開第一槍打前新竹市長林智堅論文、新竹棒球場爭議的是藍營民代，他們甚至火力比民眾黨還強。然而，最後新竹市長選舉的贏家，是民眾黨的高虹安，這是因為高有站上第一線，在議題上成為「非綠主帥」。

而回到現在的前瞻爭議話題，羅旺哲認為，對在野黨來說，現在民進黨的「破口」已經出現，只是看哪個陣營的主帥，能率軍攻破，「否則，還是那句話，如果讓藍營小雞的努力白白浪費，甚至變成做白工，恐怕又會引爆另一波黨內腥風血雨」。