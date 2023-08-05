國民黨總統參選人侯友宜過去民調穩坐第一，但是從徵召後，民調卻始終低迷。前立委沈富雄認為，要讓4種藍歸隊。

沈富雄4日在政論節目《少康戰情室》中表示，最近這幾個月以來，侯友宜從40%掉到17%，是因為有4種藍︰第一個叫孤臣孽子藍，還有一種牛鬼蛇神藍，一個是郭董藍，一個則是韓總藍。

沈富雄接著指出，韓總藍跟孤臣孽子藍是同一類的，都不能罵。他覺得處理的辦法，就是請他們的頭子，像韓總藍就請韓國瑜。而韓總藍跟孤臣孽子藍有重疊，比如黃復興，這就要問他們「侯友宜贏了、還是侯友宜輸了，對你比較好？」他們就會馬上歸隊了。至於牛鬼蛇神藍跟郭董藍，則要整肅、嚴祭黨紀。

沈富雄點出，現在民眾黨總統參選人柯文哲講到，藍的會投白的、白的不會投藍的，很神氣。亂講，柯文哲的白其實只有10幾趴，裡頭藏著很多郭董的人，郭台銘的人當然是藍的，他們躲到白的那邊，當作避風港。