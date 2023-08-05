男星向佐是香港娛樂大亨向華強之子，模特兒出身的他，演過不少電影。近來有人發出一名男偶像出演《異人之下》的片段截圖，長相竟神似向佐，更有人拿來跟向佐的照片做對比，引起陸網熱議，釣出本尊親自回應，而他的反應更洩露出懂得關懷人的性格。

一名網友在論壇發布貼文：「怎麼讓向佐演張靈玉啊，給我看笑了」，並附上男偶像於《異人之下》的演出片段，可見他頂著一頭白色長髮，額頭有一顆紅痣，臉型較為瘦長且略微凹陷，被認為像極了向佐，對比照在陸網瘋傳，關鍵字「這真的不是向佐嗎」甚至衝上微博文娛榜熱搜。

對此，向佐4日晚間發布貼文：「《異人之下》很好看，但這個帥哥真的不是我，這才是我的古裝」，而事實上，該張照片的男星真實身分是通過選秀節目《偶像練習生》知名度大開、現為男團NEXT的畢雯珺，25歲的他，主要出演網路劇，帥氣長相跟充滿魅力的笑容圈粉無數，微博超過1163萬粉絲追蹤。

向佐與畢碧雯、其所屬經紀公司老闆杜華的私下對話曝光。(圖/微博)

畢雯珺也至底下上傳一張對話截圖，可見所屬經紀公司老闆杜華，開玩笑要向佐跟畢雯珺認識一下，向佐回覆觀眾看了新劇都覺得兩人長得像，但他不這麼認為，杜華隨即附和，畢雯珺則感激說：「謝謝向佐哥支持」，並附上寫著「做大做強」的貼圖，見此，向佐除了鼓勵他繼續加油、祝福人氣大漲，還說有空可約出來聚聚，從關心後輩的舉動便可見他的善良性格。