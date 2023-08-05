藝人蘿莉塔(本名:李晨菲)自節目《大學生了沒》發跡，今年初她被交往4年的模特兒男友戴偉智求婚，並在7月進行結婚登記，如今她已懷有8個月身孕，身體非常不舒服，沒想到竟引來酸民留言：「爽的代價」，氣得截圖PO到網路上，狂罵：「怎麼會有這麼沒水準的人？？」

蘿莉塔3日表示進入懷孕後期，下盤骨盆痛得要命，尤其每天早上起床，或坐著要站起來時，疼痛最為劇烈，經上網查資料，才知道是體內荷爾蒙在讓韌帶鬆弛，以便日後生小孩，但她仍未能釋懷，表示從沒聽朋友抱怨類似的事，發文詢問是否有網友跟她一樣。

從附上的照片可見，她身穿一襲白色洋裝，雖然挺著巨大的孕肚，但四肢依然相當纖細，且氣色相當不錯，貼文曝光後，網友除了提供如何改善不適感的方法，也誇獎她的美貌：「妳的臉還是很漂亮，沒什麼胖，應該都是小孩有吸收到營養」、「最美孕婦就是妳」、「準媽媽辛苦了～～依舊很美哦。」

然而卻有一名姓趙的酸民留言：「爽的代價」，蘿莉塔見到後截圖下來，PO到粉專上怒罵：「我就問，怎麼會有這麼沒水準的人？？」，文章一出，同為人母的女星林采緹、張棋惠等人點讚，女星夏乙薇說：「白目」，影評人「左左的紳活札記」更嘲諷：「人啊～缺什麼，就會在意什麼，他可能就缺這個體驗，所以妳放寬心安胎。」