法新社報導，納瓦尼在臉書（Facebook）發布聲明指出：「他們想要嚇唬你們，剝奪你們反抗的意志，但我不怕。」

他說：「你們被迫向一群奪取政權的叛徒、小偷和惡棍不戰而降，交出你們的俄羅斯…不要失去你們反抗的意志。」

美國今天痛批俄羅斯法院以極端主義之名判納瓦尼19年徒刑，稱此為「不公正審判的不公正結論」。

美國國務院聲明指出，「美國譴責俄羅斯法院，對反對派政治人物暨反腐敗運動人士納瓦尼進一步判刑和定罪。」

多年來，克里姆林宮一直企圖讓納瓦尼消音，避免俄羅斯人民聽見他訴求的透明度和問責制。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在社群媒體發文指出：「克里姆林宮無法掩蓋真相，納瓦尼應被釋放。」

納瓦尼曾發動大規模抗議，法院這次對他判處重刑，是俄羅斯針對備受關注的行動主義者，以及抗議俄羅斯侵略烏克蘭的俄羅斯民眾一連串訴訟的最新一起。