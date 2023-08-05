氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

受卡努颱風外圍環流及西南風影響，易有短延時強降雨，南投縣山區已有超大豪雨發生。氣象局今（5日）清晨對全台9線縣市發布豪、大雨特報。此外，今日環境風場轉為西南風，宜蘭縣、台東縣及台北市松山區高溫來到36度，花蓮縣有出現38度極端高溫機率，外出務必做好水分補充、防曬。

今日南投縣、嘉義縣、高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣地區及臺中市、雲林縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，桃園至臺中及嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。大豪雨地區：南投縣、嘉義縣、高雄市。

中央氣象局預報，週六受西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，山區並有局部豪雨發生的機率，基隆北海岸、北部、澎湖地區及東部、東南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴。東南部地區易有焚風發生，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖有長浪發生的機率，請注意。

溫度方面，週六北部及中部地區高溫約為31到33度、南部高溫約30到31度、東部高溫約31到33度。而受西南風沉降影響，台東縣地區有焚風發生機率，花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率；宜蘭縣地區橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。台北市地區、台東縣地區為黃色燈號。各地低溫則預估在27到28度。

紫外線方面，週六宜蘭縣達紫色「危險級」，而台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣為「高量級」，其餘地區都是紅色「過量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為西南風，竹苗以南位於迎風面擴散條件佳，降雨機率高，受降雨洗除作用影響，空氣品質良好，北部位於下風處，污染物稍易累積；離島地區受中國東南沿岸污染物影響，污染物濃度易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及金門為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。