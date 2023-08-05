根據外媒綜合報導，印尼一名41歲女子瑪麗安娜（Mariana）原先已經與同住於在西加里曼丹（Kalimantan Barat）的另一名男子論及婚嫁。對方卻無預警在婚禮前取消婚約，讓瑪麗安娜情緒跌落谷底，一度選擇結束自己的生命。

而在瑪麗安娜低潮的這段期間，都是她的閨蜜麗莎（Lisa）在一旁陪伴、當作她的聆聽者。沒想到就在某天，麗莎竟向瑪麗安娜提議，將自己16歲兒子凱文（Kevin）介紹給她，讓2人發展戀情。

之後麗莎就回家詢問兒子凱文的意見，起初他感到非常驚訝及震驚，當下並未給出答案。不過經過一段時間過後，凱文表示同意與瑪麗安娜約會，2人便在短暫交往之後決定步入禮堂。

事後瑪麗安娜表示「我從來沒想過凱文會是我的未來丈夫。我第一次見到他的時候，他只有12歲，而且他當時還叫我阿姨」。

不過這段相差25歲的戀情，受到許多人質疑，有人認為凱文才16歲，在法律上還是個未成年。而凱文的爸爸在得知此事後也表示，自己拒絕這樁婚事，不過由於母親麗莎覺得決定權還是在凱文身上，於是2人最終仍在7月30日完成婚禮。

更多 CTWANT 報導