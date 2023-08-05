4人在偷渡時，渡海10天後他們的食物和水就耗盡了，不得不喝自己的尿液和海水才能再苦撐4天，成功橫渡大西洋，於維多利亞港被巴西警方救起後，38歲的耶耶（Thankgod Opemipo Matthew Yeye）表示，「這對我來說是一次可怕的經歷，在船上並不容易，我在發抖也很害怕，但我依然在這裡。」35歲的傅萊德 （Roman Ebimene Friday）表示，「當我們獲救時，我感到非常高興。」

4人渡海過程中，由於貨輪的發動機聲音一直持續著，無法正常入睡，避免自己在睡著時掉下海，4人在船舵的周圍架起了一張網子，並把自己牢牢地綁在網子上，一路上疲乏、飢餓、飢渴，也不敢發出任何聲音，生怕被發現。

獲救後，耶耶以及傅萊德皆向巴西政府申請庇護，另外兩人則要求返回奈及利亞。傅萊德表示，因為他的花生和棕櫚油農場被洪水摧毀，便無家可歸，現在只希望他的庇護申請獲得批准後，他的家人能夠前往南美洲與他團聚。

聖保羅難民收容所的牧師保羅·帕里塞神父表示，「4人的故事是他聽過的最極端的故事之一。」而根據BBC在7月所做的報導，光是今年，已有超過7萬2千名非洲難民逃往歐洲。

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