根據《每日郵報》報導，德拉海灘（Delray Beach）警長馬格（Russ Mager）3日發布聲明表示，警方指控78歲男子威廉涉嫌殺害自己的妻子，將她分屍後棄屍。而警方的驗屍報告指出，艾迪爾的死因是頭部中槍。

在警方調查後發現，威廉在槍殺艾迪爾後，使用電鋸將她分屍，且分別裝在3個行李箱中，丟棄在沿岸的水道。而他更在箱內填滿景觀石、菸灰缸，防止行李箱浮起水面，直到7月21日，有民眾向警方報案，表示在一個行李箱內發現一條人腿，這起事件才曝光。

民眾在行李箱內發現一條人腿，向警方報警，警方立即在當天尋獲另外2個行李箱。（圖／Twitter／@901Lulu）

而警方在接獲報案後，立即尋獲另外2個行李箱，發現裡面裝著女子的身體和骨盆等部位，之後調閱監視器畫面循線調查，最後鎖定威廉就是犯嫌。不過，起初威廉在進行偵訊時，否認自己和行李箱有關，也不知道妻的行蹤。

之後警方獲取搜索令，前往威廉住處進行搜索，在淋浴間排水孔發現血跡，還在家中發現一把手槍、大量血跡，和沾有血漬的清潔用品。而警方事後更在威廉的儲藏室中，發現電鋸，上面沾有似乎是骨頭、血肉和人類頭髮的東西，目前警方已將威廉拘留，不得保釋，全案仍持續調查當中。

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