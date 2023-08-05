日本舞台劇演員法月康平近日被爆出醜聞，稱其透過Instagram私聯粉絲，並與多名女粉絲發生身體上的關係，還不斷向她們要錢，更有粉絲就借出了200萬日圓（約新台幣44.5萬元）。而法月康平原定要在8月中參演熱門音樂劇《ALTAR BOYZ 2023》，現在官方也已公布了撤換角色的消息。

根據日媒《週刊女性PRIME》的報導，現年33歲的法月康平曾出演過多部音樂劇、舞台劇作品，包括《最遊記歌劇傳》、《櫻蘭高校男公關部》等等，也正準備於8月11日參與熱門音樂劇《ALTAR BOYZ》。但近日卻有化名為「A子」的人跳出來指控，稱法月康平自2019年開始，就多次與女粉發生性關係，更把她們當成方便的提款機。

A子表示，當時法月康平通過自己的Instagram和戲迷聯繫，並在演出後刻意等待粉絲，而A子自己也是其中之一。A子還提到，法月康平會向她們承諾私下偷偷見面，並被要求這群可能只有20多歲的女性傳給他淫穢照片，還以「生活費不夠」、「如果你借錢給我，就能成為女朋友」為由來跟粉絲要錢，其中似乎就有人真的借出了200萬日圓。而有自稱是法月康平的友人爆料，他之前常會去歌舞廳消費，並會付錢給他最愛的那位女性。

報導指出，早在2022年，網路上就曾有影片流傳揭露過法月康平的醜聞，而他原先表示受到誣告，最後似乎經過所屬經紀公司問話，他還是承認了事實，經紀公司也償還了部分借款，但法月康平並無對受害女性致歉，更持續在Instagram上與粉絲交流。

據了解，目前只有部分主動聯繫經紀公司的受害者，才能夠獲得退款。而熱門音樂劇《ALTAR BOYZ》官方則宣布，法月康平因為「本人提出的申請」，已從演員陣容中退出。

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