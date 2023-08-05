日前祖克柏因推出類似Twitter的新社群平台「Threads」而與馬斯克槓上，兩人更相約肉搏戰，可以看出祖克柏對這一戰似乎很期待，自從答應與馬斯克打一場後，祖克柏便向許多格鬥高手拜師學藝，社群平台上也經常分享自己的影片。

不過祖克柏似乎並不想就此打住，他甚至在自家後院建造1個格鬥用的八角籠，而這舉動也引起他妻子的不滿。近日，祖克柏在社群平台PO出1張照片，內容是他與妻子普莉希拉的聊天內容，只見對話中祖克柏興奮的問妻子有沒有看見他擺在後院的八角籠，不過他妻子不僅沒有像他一樣興奮，還不滿表示，她已在後院的草地上工作兩年了。

祖克柏為了訓練，在後院擺了格鬥用的八角籠（圖／擷取自prolast.com）

而最近與祖克柏一起訓練的其中1名高手，UFC羽量級冠軍亞歷克斯沃爾卡諾夫斯基（Alexander Volkanovski）表示，祖克柏的能力令他印象深刻，更稱讚他很認真在訓練。而UFC主席達納懷特（Dana White）也計畫推廣祖克柏與馬斯克的比賽，屆時門票售價將為100美元，而一般UFC PPV的標準售價只要80美元，不過相關營收將會捐贈給慈善機構，預計收入將高達數億美元。

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