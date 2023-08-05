若父母有過多債務尚未償還，子女一般會選擇拋棄繼承。1名郭姓男子生前欠下2百多萬元債務，在他過世之後，2名女兒皆選擇拋棄繼承，不過郭姓男子在基隆擁有1處房產，日前以425.5萬元拍出，扣掉他欠下的債款，仍有約2百萬元，但由於他的女兒已沒有繼承資格，因此這些錢只能全數歸屬國庫。

1名郭姓男子生前欠下2百多萬元債務，2名女兒以為他債務多過遺產，因此選擇拋棄繼承，沒想到郭姓男子尚有1處房產，位於基隆市七堵區的舊公寓3樓，坪數約21坪。

這間屋齡50年的老公寓在執行署宜蘭分署首次拍賣時乏人問津，沒想到7月31日第2次拍賣，竟有6組人競標，這間公寓原本底價為348萬元，最終以425.5萬元拍出。

拍出的金額，扣掉郭男欠下的稅務、罰鍰、抵押貸款後，還剩下2百多萬元，不過由於郭男的女兒已選擇拋棄繼承，因此這剩下的2百多萬元，只能全數歸屬國庫。

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