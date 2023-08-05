美股失去早盤上漲動能，今天紅翻黑作收，投資人評估美國就業數據仍強勁，降溫速度緩慢。

道瓊工業指數終場下跌150.27點，或0.43%，收在35065.62點。

標準普爾500指數下跌23.86點，或0.53%，收在4478.03點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌50.47點，或0.36%，收在13909.24點。

費城半導體指數下跌8.874點，或0.24%，收在3699.203點。（譯者：徐睿承）1120805