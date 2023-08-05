藝人黃子佼因涉嫌10多年前強吻少女、強拍裸照遭被害人提告，台北地檢署今（4日）指揮婦幼隊搜索黃住處並以被告身分約談，複訊後諭令35萬交保。此外，由於黃子佼地圖砲大小S、阿雅曾吸毒，檢察官訊問完性侵部分後，改以證人身分訊問黃子佼毒品問題。

黃子佼6月間拍攝3段影片認了有不當行為，卻在片中失控大爆過去和S姊妹去韓國玩，親眼見證當時和具俊曄交往的大S等人，「在飯店一起嗑藥，我非常不想，身邊的朋友包含阿雅、范曉萱等都知道，我被邀請、被說服、被硬塞，我不快樂」，更指具俊曄「當時把我抱進浴室，讓我不得不一起吸毒」。

黃子佼當時還說，他們吸毒許多次且大麻、搖頭丸都有碰，更嗆：「如果我逃不過，為什麼他們可以逃過這一切？」掀起各界熱議。對此，大小S曾發聲駁斥與宣稱保留法律追訴權，阿雅則驗毒自清。但北檢除對黃子佼被控性侵，也對爆料毒品案進行處理，並由曾在婦幼專組，目前在毒品專組的檢察官林岫聰偵辦，因此出現奇特的被告轉證人情況。

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