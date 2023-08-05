藝人黃子佼今（4日）由台北地檢署指揮北市婦幼隊搜索住處及工作室，並將他約談到案，下午3點50分左右在律師、保鑣陪同現身北檢，經檢察官經1個半小時的複訊後，依妨害性自主罪諭令35萬交保，限制出境出海。
據了解黃子佼委任律師賴淑芬是台大法律系畢業，有18年的司法官經歷，過去曾先後擔任台北地檢署檢察官、台北地院、高等法院法官，辦案經歷豐富，她於3年前辭職轉任律師。
黃子佼6月19日被旅法網紅Zofia在臉書發文指控性騷，當日中午黃子佼自拍3段影片道歉，並無端扯出13名藝人毀滅式爆料，又因情緒不穩輕生未遂。時隔1個月後，7月19日黃子佼趕在老婆孟耿如32歲生日在社群媒體發出2萬字長文，「鄭重對當天影片內所提到的人事物，說一聲抱歉、對不起」。
今黃子佼在「#MeToo」事件爆發後46天，在大批警察與保鑣護送與律師陪同下現身北檢複訊，只見他整個人暴瘦一圈、滿臉鬍渣，戴帽子與口罩下車，見到大批媒體圍上前，他全程不發一語，直奔2樓應訊。
結束複訊，黃子佼於6點10分左右步出地檢署，身旁還有4名保鑣護駕，但當記者詢問「有認罪嗎」、「要跟被害人道歉嗎」等問題時，均不發一語離去，短短不到分鐘的路程，卻因媒體太多，讓他行動緩慢，走了2分33秒才安全上車，而他身旁的保鑣則不斷要記者「小心」、「往後退喔」。
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