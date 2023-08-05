資深藝人黃子佼涉嫌性騷擾、強吻未成年少女，甚至被指誘騙拍攝裸照，台北地檢署今（4）日早上指揮台北市婦幼隊員警，前往黃子佼住處、工作室等處搜索，並進行初步訊問，警方下午4點帶他到台北地檢署複訊，檢方訊後在下午5點35分，依涉嫌妨害性自主罪諭令35萬元交保，且核發「犯罪被害人保護命令」，禁止騷擾、接觸被害人及其家屬。黃子佼進入北檢及離開時皆不發一語。

北檢指出，黃子佼涉犯妨害性自主等罪嫌案件，因民眾告發而分案偵辦，目前已有被害人提出告訴，北檢今日指揮台北市政府警察局婦幼隊執行搜索4處（含工作室、住家等），檢察官搜索結束後，傳喚被告到署訊問，訊問後命具保35萬元，限制出境、出海，並核發「犯罪被害人保護命令」（禁止騷擾、接觸被害人及其家屬）。

黃子佼捲性騷風波後，沉寂了1個月，7月19日他發了2萬字長文道歉，主動拍攝影片坦承並道歉，還闡述目前的心境，他會以黃子佼3.0再出發，請大家繼續監督他。黃子佼事後受傷住院，引發社會關注。

事發當時，黃子佼的藝人老婆孟耿如，第一時間親上火線說明狀況，後來更直接辭演新戲，專心陪伴丈夫走出人生低潮。孟耿如7月25日罕見在臉書上發文表示：好久不見，這段時間謝謝大家的關心。黃子佼在事發1個月後的7月19日首度發聲，除了提到這個月的心路歷程，並大力感謝孟耿如不離不棄的陪伴，並告白：「我只能用撿來的餘生好好彌補」。

黃子佼在臉書發文說，當初發道歉影片玉石俱焚，這是他的錯，而他也要感謝老婆和小燕姐，未來也請大家繼續監督他。台北地檢署將黃子佼列他字案被告，而黃子佼7月間透過公司回應，經紀人當時表示，目前還沒收到案件通知，他也會勇於承擔年輕時犯的錯，配合司法調查。

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