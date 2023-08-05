中颱卡努過境台灣，儘管未登陸卻對中南部帶來強烈西南氣流，造成南投縣仁愛鄉降下豪大雨，其產業道路與清境地區多處傳出災情，柏油路慘成泥石路，而南投埔里守城橋因溪水不斷沖刷，整個橋面因此出現坍塌情形，原本平整的橋面瞬間成為波浪狀，警消獲報後也封閉道路禁止通行，避免意外發生。

受到卡努颱風外圍環流影響，南投縣4日降下大雨，溪水瞬間暴漲，同時也造成南投埔里鎮守成橋因大水不斷沖刷，整個橋面因此坍塌，原本平整的橋面如今變成波浪狀，坍塌至少約20公分。警方獲報後也立即在橋的兩端拉起封鎖線，禁止人車經過。

而不僅僅只是埔里傳出災情，南投廬山麗來飯店也因為大雨、泥流不斷沖刷，地基疑似被掏空，遠看整棟建築幾乎搖搖欲墜，看起來相當駭人，儘管麗來飯店目前歇業中，但仍有工作人員留守，鄉公所獲報後也緊急將4、5名的工作人員撤離，避免發生危害。

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