卡努颱風雖逐漸遠離台灣，但其挾帶西南風仍為各地帶來猛烈雨勢。南投埔里的守城橋今（4日）下3點10分午因溪水暴漲、橋面發生坍塌並有斷裂之虞，警方緊急拉起封鎖線，要民眾改道。另仁愛鄉各區出現落石、淹水等災情，廬山溫泉區的麗來飯店更因地基被掏空，有倒塌危險。

南投埔里守城橋發生橋面坍塌並有斷裂之虞。（圖／翻攝畫面）

水利署原編列6000萬於今年及明年進行堤防整建，卻在今天發生橋面塌陷，主管機關埔里鎮公所獲報前往勘查，警方也拉起警戒線，並由現場員警疏導民眾轉往內埔及牛眠等替代道路。麗來飯店則疑似因大雨掏空地基，造成邊坡樹木、土石滑落，並有倒塌危險，留守飯店的工作人員已被緊急疏散。

廬山一帶災情嚴重。（圖／翻攝畫面）

據悉，該溫泉區幾家飯店及民宅，因洪水沖刷導致地基流失、道路塌陷，其中水悅來溫泉會館也發生土石灌入一樓大廳，幸好飯店未營業，而目前靠近河床住戶、遊客約20多人已撤離。南投縣府觀光處副處長林秀梅表示，縣府雖已在100年8月公告廬山風景區為行水區保護區，輔導業者轉型與易地重建，但仍有少數不願配合悄營業，縣府也無法強制驅離。

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