國軍漢光39號演習自7月24至28日展開，桃園機場首度進行反空機降作戰演習。美國總統拜登也在7月28日宣布，將提供台灣3.45億美元的國防物資服務、軍事訓練教育，但未提及援助內容。前立委郭正亮表示，漢光第一次灘頭決戰及桃園機場演習，期間就公布了拜登使用總統撥款權。

郭正亮4日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，總統撥款權比賴清德訪美還要嚴重。美國對烏克蘭使用總統撥款權的方式，已經給了43次，金額超過300億美元。為什麼要做這件事？也許他認為，讓你來排隊軍購，來不及了，何況也是銷庫存，若按照正常軍購程序，來不及。

郭正亮接著指出，總統撥款權有3個條件，軍購太慢、必須是盟友、接近戰爭邊緣。結合漢光39號演習來看，第一次演習灘頭決戰、第一次美軍顧問現場評分、第一次桃園機場演習，漢光39號演習期間就公布，拜登要使用總統撥款權。

郭正亮點出，美國通常給的東西，第一個是庫存過剩的東西，比較常見的是彈藥。第二個是要淘汰的東西，外傳的MQ-9A就是。總統撥款權一次可以給10億美元，這次給3.45億美元，都是由美國決定給你什麼樣的武器，是軍援還是軍事融資還不知道，有人還質疑是免費的嗎？