許多人習慣開燈睡覺，但此舉不只讓人減少深沉睡眠時間，更令人擔心的是傷害了人體代謝系統的健康。一項研究發現，讓一群年輕人在明亮的臥室中睡覺，隔天飯後血糖數值偏高，顯示已產生胰島素阻抗，將大增日後罹患糖尿病的風險。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一篇刊登於去年《美國國家科學院院刊》主題為「睡眠期間的光照會損害心臟代謝功能」。該研究是讓20名年輕人輪流在漆黑及明亮的臥室中睡覺。照度約是4顆60瓦鎢絲吸頂燈，也就是，比教室的照明暗。

研究人員發現，開燈睡覺使受試者隔日服用葡萄糖後的血糖數值偏高，這代表他們產生了胰島素阻抗。而胰島素阻抗是指肌肉、脂肪和肝臟中的細胞對胰島素反應不佳，無法輕易從血液中吸收葡萄糖。血糖高於正常值，但還未達糖尿病判定標準，稱糖尿病前期，若再惡化就會正式進入糖尿病階段。

王思恒表示，明亮環境會使受試者的深層睡眠縮短、睡眠時的心跳升高。研究人員推測，夜間光線造成交感神經活性升高（興奮、緊張狀態），改變了睡眠結構，進而影響身體代謝葡萄糖的能力。

他表示，許多研究顯示，睡眠問題與糖尿病間存在緊密關聯，而改善睡眠品質從確保臥室黑暗且涼爽著手，不只提振白天精神，更能保護代謝系統的健康，以免日後罹患糖尿病等代謝疾病。