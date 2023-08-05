一名台大男同學和女友遠距離戀愛，最近女友開始上健身房，還買了一對一教練課，他發現女友只要去健身房就像失蹤一樣，長達8小時都沒有消息，直到日前2人見面，他看到女友社群發了一篇只有教練才看得到的動態，寫下「開始前拍一張，不然等等就沒力了」，讓他綠光罩頂，不知該如何是好。

一名台大男網友在《Dcard》發文表示，他和女友是遠距離戀愛，大約1個月見面2、3次，女友前陣子開始去健身房，後來還買了教練課，他原本很支持女友運動，不過女友每次去健身房就像失蹤一樣，「常常晚上6點說要去健身房，凌晨1、2點才跟我說到宿舍了。」

原PO表示，前幾天兩人見面，他瞄到女友IG有發「摯友」限動，他卻被排除在外看不到，趁女友去廁所，偷看她手機，原來女友PO了一張在健身房的自拍照，還標記教練，寫下「開始前拍一張，不然等等就沒力了。」

原PO驚覺可能被戴綠帽，不過仍假裝沒事，擔心向女友攤牌會顯得不信任她，但又怕女友真的被教練拐走，「該怎麼辦啊？」

許多網友都認為不單純，「6點去，凌晨2點回來，你也信」、「就當她是去做運動了」、「兄弟，答案已經這麼明顯了你還要我們說什麼」、「我以前當選手，一天訓練8小時 ，跟你女友差不多啦！ 」

也有網友認真分析，「你應該不用懷疑，因為你想的都是真的，明明發的限動沒有什麼，卻不敢讓你知道，這就是有鬼。女生沒有選擇分手，應該是覺得健身教練沒有前途，玩膩了還是會選擇留在你身邊，現在只是看你要不要吞下去。」