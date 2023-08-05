卡努颱風雖逐漸遠離台灣，卻再度襲擊日本琉球群島，台灣往返那霸機場的航班陸續取消，導致不少遊客滯留當地。一名女網友PO文，受颱風影響，「員工旅遊直接3天變10天」，現在還不知道什麼時候有飛機可搭，根本無心度假，只想回家。

「要從沖繩回來，真的要鑽空檔」，那霸機場3日、4日都有航班起降，有的人順利搭上返家班機，虛驚一場，但更多人被颱風困在當地，航班何時恢復？航空公司也沒有答案。

根據《ETtoday》報導，一名女網友PO文，公司員工旅遊原本7月31日返台，但受颱風影響，班機一延再延，一聽到5日班機又停飛，心情瞬間變差，且因颱風警報發布，沖繩店家、大眾運輸幾乎都停止營業，根本沒地方可去，「只能坐在房間看著窗外的風雨，眼淚真的止不住」。

她強調，不要覺得3天變10天很爽，他們有生計要維持，待在那每天都在燒錢，「我很想回家了，這趟出國經驗真的永生難忘」。