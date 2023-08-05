麥康維爾（James McConville）退休，職務將由副參謀長喬治（Randy George）代理。新聞網站Politico指出，陸軍參謀長職位設立120年來，只有1972年時曾出現參謀長人事案未經參議院批准導致職務空缺，時間約3個月。

陸軍參謀長成為繼陸戰隊司令後，另一個出缺的美軍高階職務。這也寫下美軍新歷史，在8位美軍參謀首長聯席會議成員中，有2位是由代理人代理職務。

由於不滿五角大廈提供軍人前往墮胎地點協助政策，塔伯維爾（Tommy Tuberville）已有效阻止超過300位美軍高階官員任命案，但塔伯維爾至今仍無鬆動跡象。

外界擔憂，若是塔伯維爾持續杯葛，連同預計8月中旬退休的海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday）、9月底退休的美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），屆時美軍參謀首長聯席會議8名成員中，將有一半成員為代理人，勢將影響美軍軍務運作。

為確保軍事運作正常，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）向美軍發出一份備忘錄，對國防部人員配置提出幾項戰略，並指出領導角色可能需要重組。

根據國會山莊報（The Hill）取得的這份2日發出的備忘錄，奧斯汀指示，面對特殊情況，低階官員可以被任命為領導機構代理職務。在其他情況下，在原有職缺裡，部分三星與四星軍官可以以代理或臨時身分履行另一職務。