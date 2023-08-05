2024總統大選，目前多數民調仍為民進黨參選人賴清德居冠、民眾黨參選人柯文哲緊追在後、國民黨參選人侯友宜第三的趨勢。精神科名醫沈政男針對2面向分析柯的勝選策略，直言「要看到黑柯者在開票夜的失望神情，絕對不是夢」。

沈政男昨（4）日在臉書指出，賴清德的35%支持度包括深綠、淺綠及中間選，若賴的淺綠、中間選民跑掉一些，其地板就會破掉一些，反之，若賴調整個人特質，恐將拉走柯的一些淺綠及中間選民，並打破天花板。沈政男認為，柯文哲對於賴清德的競選策略，應是凸顯兩人個人特質的差異，若想繼續拉走賴清德的淺綠、中間選民，柯文哲應加強女性選民的好感度。

沈政男進一步說道，女性選民對柯文哲的好感度，並非受到柯文哲仇女言論的影響，而是民眾黨對於女性選民吸引力不如男性，該現象反映在柯文哲身上，而證據就是黃珊珊去年選台北市長，女性支持度也明顯低於男性。沈政男說加強對於老年選民的吸引力雖也是著力點，但老年中間選民相當稀少，不必花太多時間在老年選民身上。

至於如何拉高棄保效應，沈政男強調要拉高仇恨值。沈政男認為，具體作法是全面體檢總統蔡英文8年施政，讓大家知道，包括前瞻建設、財政紀律等蔡政府自誇的政績其實漏洞百出。沈政男說柯文哲雖有在打蔡英文，但只是想到什麼打什麼，而不是全面有系統地檢視，接下來應啟動全面作戰，「當藍白選民都不希望蔡英文路線在明年繼續存在，而柯又是藍白營民調最高者，投票日越近，棄保效應會越明顯」。

沈政男也提到，最新Quickseek的半市話半手機民調顯示，柯、賴支持度在誤差範圍內，比上個月Quickseek的數據更拉近了，「哥要看到黑柯者在開票夜的失望神情，絕對不是夢」。