國際象棋（又稱西洋棋）界拋出震撼彈。14位頂尖法國棋手3日在社群媒體上發布新聞稿，公開譴責「棋手、教練、裁判與管理階層」犯下的「言語、文字或肢體性暴力與性別暴力」，隨後陸續獲得超過數十位世界象棋選手聲援，名單人數不斷增加。

曾以20歲之姿奪下法國冠軍的艾佛維（Anaëlle Afraoui）、前法國象棋國家代表隊領隊舒瓦西（Mathilde Choisy）等14位法國重量級女棋手昨天決定打破沉默，挺身譴責象棋界男性對女性或女孩的性暴力與性別暴力。

她們張貼在社群媒體X（改名前稱推特）上的連署信寫道：「我們，女性棋手、教練、裁判和管理階層承受了性暴力和基於性別的暴力，無論是言語、文字或肢體上。」並指出，實施者就是同樣象棋界的男性。

新聞稿發布後，很快又有數十位世界各地的西洋棋選手或是業內人士的名字加到連署信名單中，貼文也獲得大批網友留言支持。

加入聲援國際棋手包括法國伊朗雙國籍、擁有西洋棋最高頭銜特級大師的赫加齊普（Mitra Hejazipour）、阿根廷籍國際大師馬丁尼茲（Ayelen Martinez）、英國籍特級大師暨國際冠軍侯絲卡（Jovanka Houska）等。

信中指出，「面對這些暴力，我們被迫沉默太久了」，表示這個行動是「必須」也是「帶來救贖」的。她們說，「沉默讓我們獨自承擔恥辱的重量」，同時鼓勵所有女性棋手站出來揭發承受的暴力事件。

一般而言，國際象棋是一項由男性主導的運動。根據連署信，業內的性騷擾與性暴力向來是女性棋手、尤其是青少女棋手退出棋壇的主因之一。

她們強調，行動目的是要讓「恐懼和罪惡感換邊承受，讓暴力的始作俑者無法繼續相安無事」，也呼籲家長在內的棋壇人士都意識到問題的嚴重性，並共同解決。

和其他運動中性騷擾共犯結構有時牽涉到最高層不同，法國西洋棋聯盟（FFE）第一時間公開在社群媒體表達對受害者與目擊者的「完全支持」，希望鼓勵無懼揭露，並與相關非政府組織合作設立聆聽與追蹤機制。

有國際棋聯大師稱號的舒瓦西也在個人頁面中解釋加入連署原因，她坦言，「性別主義」一直是「象棋家族的禍害來源」，認為改變和伸出援手是大家的責任。她的推文也獲得知名美國棋手波爾加（Susan Polgar）的支持留言。

波爾加1991年獲得夢寐以求的特級大師頭銜，是最早獲頒的女性之一。知名電視劇「后翼棄兵」2020年爆紅後，波爾加接受BBC專訪，表示雖然電視劇對比賽刻畫用心，「但仍淡化了性別歧視的部分」

她當時表示，「在我職業生涯中，我幾乎不記得有什麼錦標賽是沒有發生過性騷擾、肢體恐嚇、言語或心理虐待的」，且即使之後成為美國首位帶領男子團隊贏得國家級獎項的女性，「仍有一些對手學校的教練拒絕與我握手或祝賀我」。（編輯：馮昭）1120805