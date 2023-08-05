BREAKING: Lakers star Anthony Davis has agreed on a three-year $186M max extension, tying him to franchise thru 2028 for total of $270M-plus, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. Davis lands richest annual extension in NBA history at $62M. pic.twitter.com/bf9kWgD7uz — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2023

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基引用王牌經紀人瑞奇保羅說法，湖人「一眉哥」安東尼戴維斯5日完成3年1.86億美元的頂薪續約，這份合約平均年薪高達6200萬美元，成為NBA史上平均年薪最高的續約，如此一來，一眉哥跟湖人合約將到2027-28年球季才結束。

在NBA歷史當中，安東尼戴維斯這份續約平均年薪6200萬美元排名史上第一，排在史上第二的是先前創下史上最貴續約的塞爾提克後衛傑倫布朗6070萬美元，第三則是拓荒者後衛利拉德5990萬美元，並列第四是太陽後衛戴文布克與灰狼中鋒唐斯5870萬美元。

光以安東尼戴維斯加盟湖人以來的場均24.6分、10.1籃板及2.1火鍋表現，以及兩次獲選明星球員、1次年度第一隊、1次年度防守第一隊等榮譽，還幫助湖人拿下2020年總冠軍，他確實可以匹配上這份頂薪續約，問題還是他的受傷頻率仍然很高。

在安東尼戴維斯效力湖人4個球季當中，依序出賽62、36、40與56場例行賽，平均下來每季只打48.5場，這也讓湖人原本有點遲疑是否要跟他續約，可是湖人沒有更好選擇了，接下來他必須力保健康，且成為詹姆斯離隊之後的湖人一哥或領袖。