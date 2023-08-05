為洗刷「行人地獄」汙名，交通部將未禮讓行人罰金提高至6000元，不過仍有行人過馬路膽戰心驚。一位老翁在斑馬線過馬路，連續被2車嚇到，雖然車輛都有剎車禮讓，不過其中一位騎士違規險撞老翁，事後嘴裡念念有詞，還回頭看了老翁一眼才離去。畫面曝光後，網友全罵翻，「最討厭那種自己錯還要回頭看的人，不知羞恥！」

YouTube《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》昨天上傳一段行車紀錄器畫面，一位老翁在桃園龍潭區一處路口斑馬線準備過馬路，先是一輛休旅車急剎，老翁當場嚇了一跳；沒想到才繼續往前走2步，又冒出一台機車雙黃線逆向，老翁再度受驚嚇，高舉雙手連忙倒退。

機車騎士跨越雙黃線左轉後，竟還回頭看這名老翁，嘴裡念念有詞疑似在罵人，讓老翁忍不住懷疑是否闖了紅燈，趕緊轉頭看號誌燈。該平台也直呼「到底是在過馬路還是在看恐怖片？」

許多網友看了都罵翻「心臟病的直接被嚇死」、「那機車騎士還敢回頭看啊？跨越雙黃線、未停讓行人的三寶」、「其實第1台還好，看得出已經在減速了，第2台就真的是要殺人了」、「竟然還有第2槍」。

也有網友表示，「我最近走在路上發現，4輪的停讓了，2輪的就是硬要鑽，難道騎2輪的不用停讓嗎？」