告五人昨起連2天在上海開唱。（相信音樂提供）

告五人昨起連2天在上海開唱。（相信音樂提供）

告五人昨起連2天在上海開唱。（相信音樂提供）

「告五人」出道6年演藝成績大豐收，不僅一連完成小巨蛋及雄蛋4場演出，昨（4日）起連2天在上海舉辦「宇宙的有趣」世界巡迴演唱會，是他們首次展開大陸巡演，並以出道時間最短、最年輕之姿連開2場，打破場館梅賽德斯奔馳文化中心紀錄，且他們接下來連續2個月週週開唱，9月底前預計累積20場、吸引逾20萬人搶看。

告五人為了感謝上海歌迷1400天的等待，昨一連帶來25首膾炙人口歌曲，更將硬體設計「宇宙九大行星」星球舞台帶到上海，並且全新改造「告五出豬車」告五豬，真人等比的尺寸陪伴告五人一同唱遊上海。告五人經典曲〈愛人錯過〉、〈唯一〉、〈在這座城市遺失了你〉等歌前奏一下，立刻引起全場尖叫合唱，歌聲震撼響徹雲霄，讓告五人忍不住表示「你們（歌聲）真的好大聲唷！有回家偷練歌嗎」？

介紹〈愛在夏天〉這首歌時，犬青回憶她是在大學的食堂裡畫單曲封面，當時就希望可以跟很多人唱這首歌，雲安忍不住搞笑說「我是國小就想過」，鼓手謙哥接著幽默表示「我是剛生出來的時候」，讓犬青苦笑說「你們一個比一個荒謬」，展現3人私下愛鬥嘴的一面。

演唱會尾聲全場頻喊安可，告五人再度登台送上保密到家的「點歌環節」，雲安表示想唱一些歌單沒有的歌，台下觀眾情緒接近沸騰，有趣的是，台下有一群歌迷故意大喊想聽他們師兄五月天的〈知足〉，雲安聽聞苦笑回「兄台別激動」，犬青接著勸說「冷靜！我們還沒有要離開」，與歌迷互動逗笑全場。

他們接著一連送上〈果然你還是〉、〈在凌晨睡著的自己〉、〈與海無關〉，希望能帶給每一場歌迷們不同驚喜，最後在〈披星戴月的想你〉的歌聲中，向1.2萬名歌迷感性告白，謝謝所有人像星空中閃耀之星支持著告五人，為上海首場演唱會劃上完美句點。

他們此次開唱前巧遇颱風攪局，搭飛機時一度驚險碰上亂流，平安落地後，馬上用上海菜、生煎包等美食壓壓驚。告五人表示，其實每到一個城市都希望能漫步街道，享受城市的步調，或許在上海最富盛名的外灘也能看到他們身影。告五人上海演唱會今晚還有一場，接下來將陸續前往武漢、深圳、長沙、成都、泉州、廣州、南京等7個城市開唱。