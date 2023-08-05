台灣特戰部隊多年來在戰術與裝備上不斷精進，尤其在多年前美方持續擴大交流，並派出綠扁帽特戰分遣隊（ODA，Operational Detachment Alpha）來台協訓後，美軍特種部隊戰鬥小組中最基本的「6人小組」運用編制，已在國軍特戰單位中實施多年，為了更落實「不對稱戰力」，陸軍司令鐘樹明日前特別視導特戰指揮部「6人小組」之6項核心職能。

目前國軍特戰部隊特戰六人小組的六大職能，依序為負責目標搜索、偵測、聯絡的「前觀」（攜帶HR-93無線電）、負責落彈觀測、修正、空中支援聯絡的「前管」（使用霰彈槍）、負責長程狙殺敵目標、著吉利服的「狙擊」（使用M108狙擊槍）、負責破壞任務目標與攻堅破壞的「爆破」（步槍加裝T85榴彈發射器）、負責對敵通信網實施監聽、電子干擾的「通信」（攜帶CS/PRC-37C無線電機）、負責掌握組員健康狀況的「救護」（攜帶HR-93無線電、救護包）。

美軍綠扁帽部隊多年前就來台協訓特戰「6人小組」。(國防部提供)

鐘樹明也期勉官兵在既有基礎上，持續強化特戰核心職能，成為防衛作戰的關鍵戰力，守護國防安全。。(青年日報提供)

據了解，6人編制小部隊僅為基本，會視執行任務需求，模組化編制人員及裝備執行戰鬥任務。若以狙擊任務為主，就會增增加狙擊手人數；若為爆破任務，則增加爆破手，增加執行強度。

特戰指揮部「6人小組」特別示範演練6項核心職能，透過縮短距離動態演練、模擬狀況應處及戰術運用方式，展現特戰部隊「忠義驃悍、勇猛頑強」精神。

「特戰部隊是陸軍的精銳」，鍾樹明指出，特戰部隊以「6人小組」訓練模式，培養各職務專業專長，建立小部隊獨立作戰能力，有效發揮戰力；但戰場環境瞬息萬變，未來應秉持「一專多能」原則，透過交織歷練，使官兵具備多項專長，以肆應無法預期的戰場威脅，成為防衛作戰中不可或缺的重要戰力。

鐘樹明也期勉官兵在既有基礎上，持續強化特戰核心職能，成為防衛作戰的關鍵戰力，守護國防安全。