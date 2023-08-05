You've heard of a switch-hitter, but what about a switch-fielder? @Yankees prospect Anthony Seigler appeared as a left-handed-throwing left fielder on Wednesday and then a righty-throwing catcher the next day! pic.twitter.com/CA7EesCR6T — MLB (@MLB) August 4, 2023

紐約洋基新秀席格勒（Anthony Seigler）是個少有的「左右開投」野手，大聯盟官網報導他本周在2A擔任左外野手（左投），隔天又擔任捕手（右投），左右兩手的傳接球都有專業水準。席格勒說：「我小時候都擔任左外野手用左手傳球，所以當我有機會打職棒肯定也能做到。」

席格勒原先在高階1A守備過右外野，當時他用右手傳球。棒球因為傳球方向的關係，野手還是以右手傳球為主流，包括捕手、二壘手、三壘手、游擊手幾乎都是右手傳球，只有一壘手和左外野手適合使用左手傳球。特別是捕手這個位置，左撇子捕手是超級稀有動物。

大聯盟最後一位「左捕」是1989年海盜隊的迪斯特法諾（Benny Distefano），而且只蹲捕過3場比賽，其餘時間他是一壘手。席格勒的本職是捕手，洋基當初也是選他做為捕手來培養，他對於左捕的可能性表示：「我從沒有獲得機會，也沒有想過左捕，常常有人問我這個，但我感覺用右手還是自在多了。」畢竟右投的野手可以勝任所有位置，即使是左外野位置，左投野手的優勢也沒特別高。

「左右開投」肯定是在投手身上較引人注目，最近一位范迪提（Pat Venditte）曾經名噪一時，但是表現不佳，大聯盟生涯僅出賽61場，自責分率4.73。