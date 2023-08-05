大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅4日分別與巴基斯坦外長比拉瓦爾、阿拉伯聯合大公國外長阿卜杜拉通電話。中巴允諾繼續相互支持，推動中巴經濟走廊建設提質升級。王毅表達支持阿聯辦好《聯合國氣候變化架構公約》第二十八次締約方大會，與阿方在國際舞台加強戰略協作。

王毅表示，中巴「鐵桿」友誼歷經考驗、堅如磐石。無論國際風雲如何變幻，無論巴國內形勢如何變化，中方將一如既往堅定支持巴方捍衛國家主權、民族獨立和領土完整，堅定支持巴維護團結穩定、實現振興發展，堅定支持巴國在國際和地區事務中發揮更大積極作用。中方願同巴方一道，推動中巴經濟走廊建設取得更多務實成果，助力巴國可持續發展。

比拉瓦爾表示，巴中友誼世代傳承，堅不可摧，充滿活力。巴方感謝中方在巴困難時期給予各方面支持，願與中方一道，繼續相互支持，推動中巴經濟走廊建設提質升級，打造共建「一帶一路」示範項目，推動巴中友誼達到新高度。

同一天，王毅應約同阿聯外長阿卜杜拉通電話。

王毅表示，阿聯是中國在中東的重要戰略合作夥伴。中方將繼續支持阿方走獨立自主發展道路，在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，共同反對外部勢力干涉，維護兩國主權、安全、發展利益。中方願同阿方攜手努力，深化發展戰略對接，加強雙向投資，打造更多高水準合作成果，共同推動中阿關係不斷走深走實。雙方要以明年兩國建交40周年為契機，進一步夯實兩國人民傳統友誼。

王毅指出，雙方要落實好首屆中阿、中海峰會重要成果，爭取早日達成中海自貿協定，推動中阿、中海關係得到更大發展。中方支持阿方辦好《聯合國氣候變化架構公約》第二十八次締約方大會，願同阿方在國際舞台上加強戰略協作，共同堅持真正的多邊主義，反對單邊主義和霸凌行徑，維護國際關係基本準則，捍衛國際公平正義。

阿卜杜拉表示，中國不僅是阿聯重要的經濟夥伴，也是阿聯全面戰略夥伴。阿方珍視阿中友誼，願同中方一道，抓住機遇，推動阿中關係進一步發展，在雙邊領域和多邊事務中取得更多合作成果。