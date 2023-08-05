大陸各地持續搶險救災，應急管理部派工作組赴黑龍江查看災情。（大陸央視）

據大陸應急管理部官網5日消息，大陸國家減災委、應急管理部4日21時，針對黑龍江嚴重暴雨洪澇災害，啟動國家Ⅳ級救災應急回應，派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助地方做好受災群眾基本生活救助等救災工作。

據微信公眾號「黑龍江省應急管理廳」5日消息，8月2日以來，黑龍江省哈爾濱、牡丹江、伊春、齊齊哈爾4個市（地）的21個縣（市、區）遭受風雹和洪澇災害，其中哈爾濱、牡丹江洪澇災害較為嚴重。為全面做好受災群眾救助工作，鑒於災情有關指標已達到《黑龍江省自然災害救助應急保障預案》啟動條件，省減災委員會辦公室決定於2023年8月4日23時啟動省級自然災害救助III級回應。

大陸央視報導，3、4兩日，降雨重心從京津冀地區轉移到東北，東北地區出現強降雨和強對流天氣，部分河流發生洪水。黑龍江連續兩天發布暴雨紅色預警，哈爾濱五常市強降雨持續，河水上漲。由於威脅到沿河村屯的群眾安全，從8月2日晚開始，當地緊急轉移安置群眾2萬多人。

吉林省此輪最大降水量出現在舒蘭市永勝林場，達到489毫米。強降雨導致舒蘭多地出現險情，通往村屯的道路被損毀，救援人員進入村屯展開救援。截至目前，舒蘭市已設置安置點21個，轉移1.2萬多名群眾。

8月1日至3日，大陸國家防總辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局連續向天津、河北、河南、吉林等地緊急調運中央應急搶險救災物資。

大陸財政部、水利部4日緊急下達4.5億元人民幣中央財政水利救災資金，用於京津冀受災地區，開展水毀水利工程設施修復等相關工作。