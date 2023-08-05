距離今年世界盃男籃賽開打僅剩20天，獨行俠明星後衛東契奇擔綱隊長的斯洛維尼亞男籃，5日卻以77比87不敵「字母哥」阿提托康波缺席的希臘，吞下3天內對戰希臘2連敗，東契奇更因膝蓋撞傷只打了上半場，幸好賽後檢查他的膝蓋傷勢並無大礙。

東契奇是在上半場還剩2分鐘左右，遭到對方撞到自己膝蓋，隨即表現出相當痛苦的表情，儘管他還想留在場上，卻被斯洛維尼亞教練團換了下來，畢竟這只是一場熱身賽而已，但他的隊友金塊前鋒錢查爾同樣遭遇膝傷困擾，狀況可能嚴重多了。

這次世界盃是東契奇首次擔任斯洛維尼亞男籃隊長，斯洛維尼亞跟喬治亞、維德角、委內瑞拉等隊分在預賽F組，預計搶下預賽分組第一難度不大，只是當前他們相當需要一場熱身賽勝利激勵士氣，也希望傷痛困擾可以暫時遠離他們。

不過斯洛維尼亞當前不少地區遭逢洪水影響，東契奇也分享斯洛維尼亞籃協的發文，更附上祈禱手勢與斯洛維尼亞國旗。