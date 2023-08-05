（圖／翻攝自小紅書）

大陸熱門社群軟體「小紅書」近日有網友曬出移民署網站資訊「大陸人地區人民可申請來台自由行」，大陸網友紛紛於底下激動留言，表示終於盼來台灣自由行，多家旅行社為此致電聯繫陸委會等單位確認此事。經內政部移民署清查，此烏龍消息是移民署網站錯置4年前有關「大陸人地區人民可申請來台自由行」的資訊內容。

從大陸社群軟體「小紅書」網友該則貼文所示，我國內政部移民署於7月24日發佈「大陸地區人民設籍於以下47個城市，可申請來台自由行」的資訊，且已被廣泛觸及與多次轉發，甚至有不少大陸網友興奮留言終於能來台灣，但也有人強調「剛剛打電話去移民署核實，結果根本沒有開放自由行」。

移民署澄清，此公告是官網「陸客來台專區」內訊息，發布日期為2018年7月10日，目前政策尚未開放大陸地區人民赴台觀光。此次烏龍之所以發生，是因近期進行官網後台調整作業，導致原本已公告資訊再次重新上架，有關「小紅書」網友提及並非新資訊，為避免誤解，日前也已緊急下架。

移民署最後針對此次烏龍事件回應，造成外界誤解，已召開會議檢討、改進，並再次重申目前未開放大陸地區人民赴台觀光。