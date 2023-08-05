烏克蘭無人艦4日早發動攻擊，重創俄羅斯海軍蟾蜍級（Ropucha-class）兩棲登陸艦「奧列涅戈爾斯基礦工」號（Olenegorsky Gornyak）。不同的錄影和照片顯示，它在俄羅斯黑海港口諾沃羅西斯克（Novorossiysk）傾斜擱淺，距離報導中所說的攻擊地點很近。

綜合外電4日報導，諾沃羅西斯克是黑海東岸的俄羅斯大港，距烏克蘭控制的海岸約 420 英里（近676公里）。 影片顯示，當滿載爆裂物的烏克蘭無人艇接近這艘俄方兩棲登陸艦並引爆後，畫面便戛然而止。接下來的畫面證實，這艘兩棲艦受損進水，並向左傾斜。

至少在其中一段影片中可以看到，「奧列涅戈爾斯基礦工」號被拖走，艦身嚴重傾斜並吃水相當深。據烏克蘭未經證實的報導說，這次是烏方海軍和烏克蘭安全局（SBU）聯手，出動了至少1艘無人艇，鎖定「奧列涅戈爾斯基礦工」號發動攻擊。

1名烏克蘭情報消息人士告訴路透，「奧列涅戈爾斯基礦工」號因為這次攻擊，破了一個大洞，目前無法執行戰鬥任務。另一方面，俄羅斯國防部也承認，的確遭受攻擊，但出動了戰艦加以摧毀。