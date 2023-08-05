56歲「永遠的小倩」王祖賢19年前淡出演藝圈後便到加拿大定居，人們對她神秘的歸隱生活充滿好奇，常有網友在當地捕獲野生王祖賢並曬出照片，而王祖賢自己有時也會上網發文報告近況，最近她在百度王祖賢吧罕見曬出喝咖啡自拍照，可見她臉上掛著墨鏡，一張瓜子臉仍相當精緻。

王祖賢近日難得曬出自拍照問候粉絲，可見她寫下：「阿彌陀佛，沉靜式的午後咖啡！猜猜咖啡在哪裡？」，照片中她穿著白色針織無袖上衣，一頭黑色長髮放下，相當有少女氣息，眼尖網友則發現王祖賢疑似火氣大，嘴唇上出現傷疤。

無獨有偶，近日也有人在另一家咖啡廳巧遇王祖賢，可見她穿白色襯衫配卡其色長褲、球鞋，一手摸著嘴唇、一手滑手機，看來有些若有所思，但因為側面看來身形有些厚，引來網友熱烈討論：「挺好的，自由自在」、「看起來有點壯」、「真的是本人嗎還是冒牌貨」。

王祖賢過去被封為「亞洲第一美腿」、「亞洲第一美女」，先前有網友分享在多倫多的超市偶遇王祖賢，指她本人比想像中矮了一點，難得見到女神，網友忍不住激動落淚，說：「我是看著妳的電影長大的」，被問可否合影？她雙手合十說：「阿彌陀佛，已經很多年不合影了，謝謝」，還請網友不要告訴別人她的身分，看來不想被其他人打擾。