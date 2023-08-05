中國大陸駐英國大使館當地時間4日消息，中國大陸駐英國使館發言人就英國廣播公司（BBC）7月31日涉疆報導，發出致該台駁斥函。

駁斥函稱，BBC播出關於新疆的報導，炒作渲染中國對海外維吾爾族人實施所謂「跨國鎮壓」的不實言論，誣稱維吾爾族人遭受到所謂「監控」「監禁」，煽動對立情緒，嚴重誤導受眾。中方對此堅決反對。

發言人強調，所謂中國搞「跨國鎮壓」純屬無中生有，是美西方不良政客圖謀「以疆制華」、抹黑中國的政治操弄。中方一貫尊重他國主權，依法與外國開展執法司法合作，依法保障包括維吾爾族在內的各族群眾與境外親屬之間的通訊聯繫。一段時間來，海外「東突」反華分裂分子編造謊言，稱親人「失聯」，但經有關部門核查，這些「失聯」人員有的在社會正常生活，有的純屬憑空編造。

駁斥函表示，英國少數學者為「東突」反華分裂分子站台，打著「學術研究」的旗號炮製涉疆謠言，學者應有的客觀公正精神何在？BBC大肆炒作對華充滿敵視和偏見的歪曲論調，製造分裂，職業操守和社會公德何在？

必須指出的是，BBC在涉新疆問題的報導上離自己標榜的公正原則相去甚遠。駁斥函認為，新疆經濟發展、社會進步、民生改善的巨大成就世界有目共睹，絕不是一小撮反華分子與美西方反華勢力相互勾連就可以顛倒黑白、混淆視聽的。新疆維吾爾自治區成立60多年來，地區經濟總量增長了160倍，維吾爾族人口從220萬增長到約1200萬，人均預期壽命從30歲提高到74.7歲。近年來，有100多個國家和國際組織的約2000多名政府官員、宗教人士和記者前往新疆參訪。

他們高度讚賞新疆多元文化融合發展、人民生活安定祥和，理解支持新疆反恐和去極端化成就。陸駐英使館強調，當前新疆處於歷史上最好的時期。在新疆社會和諧穩定、經濟持續發展、人民安居樂業的真實情況面前，任何謊言都將不攻自破。敦促BBC遵守新聞職業道德，停止炒作涉疆謠言，客觀、公正報導中國。