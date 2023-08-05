【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日最佳去處，優質精彩表演、休閒氛圍一波接一波，由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南管理處）首創全臺獨一無二的「鹽田．夕陽．享樂」活動邁向第二週， 8/4 (五)、8/5 (六)，從下午3點至晚上8點30分，於臺南市北門區井仔腳瓦盤鹽田舉辦，在傍晚時分以鹽田為景、夕陽為幕的最美景緻，邀請知名優質的樂團、樂集、劇場、歌手等，結合百年鹽田自然美景，創造專屬雲嘉南特色的音樂饗宴。

▲除了有音樂與表演，還有在地特色與文創商品的「鹽選市集」開賣。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

8/4 (五) 傍晚6點開始，由嘉義布袋在地菜脯音樂家，靠菜脯長大的「姊弟琴深古典樂團」拉開序幕，藉由古典悠揚樂曲，讓大家感受在地鹽業文化與古典藝術的融合；接著由「皇媂樂團」演出，運用中國傳統樂器結合古典、流行及電子等多元音樂曲風，讓傳統音樂的呈現更豐富；第三幕由2018年-2023年連續六年榮獲臺南市傑出演藝團隊「台南樂集」演出，本次以笛、笙、琵琶、揚琴、二胡、古箏組成，帶來許多經典歌曲，為觀眾們打造愜意的夕陽漫步；最後由「絲竹樂團」演出，有薩克斯風、小提琴、電子琴、電子爵士鼓等樂器，歌唱及其他為輔，展現鮮明的演奏風格。

▲「2023鹽田．夕陽．享樂」在臺南市北門區井仔腳瓦盤鹽田舉辦。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

▲多元精彩節目輪番上陣，打造夏日鹽田藝術饗宴。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

8/5 (六) 傍晚6點開始，由「TSO臺邦獨奏家樂團」打頭陣，帶來銅管五重奏，透過藝術與音樂的演繹，豐富更多的藝術饗宴；接著是本週唯一舞蹈表演團體，榮獲臺南市傑出團隊藝術之星的「雞屎藤舞蹈劇場」帶來府城的故事〈海安夢華錄〉，以經典的新民族舞美學，發展出蓮步輕移的藝妲舞步；第三幕由歌手「蔡晴如」以甜甜嗓音，讓大家有如沐浴在晚風般清新感受；最後「校長樂團K6」由團長陳進祥帶領小提琴、蕯克斯風及電子鼓，以輕快浪漫活潑的中西樂曲，呈現精彩的壓軸演出。

臺南北門井仔腳無敵美景眾所皆知，傍晚時段有黃金夕陽，活動期間特別增設光影投射，為百年鹽田的夜晚增添色彩，下午3點開始還有許多在地特色與文創商品的「鹽選市集」開賣，也推出許多好康活動，每日「100枝清涼消暑鹹冰棒」，只要在雲嘉南好好玩的FB粉專按讚及留言，就可免費品嚐，以及「來雲嘉南合法旅宿住宿送100元鹽選市集券」、「到北門遊客中心搭乘接駁車送面額30元鹽選市集券」等優惠送給大家。更多活動資訊，請查詢「雲嘉南，好好玩!!」臉書粉絲專頁！

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